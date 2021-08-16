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"Боржоми" добрался до Китая

&quot;Боржоми&quot; добрался до Китая

Национальный центр интеллектуальный центр – Сакпатент, зарегистрировал марку "Боржоми" как грузинскую марку в Китае, информирует пресс-служба центра, уточняя, что теперь на территории КНР нельзя будет использовать название "Боржоми" без согласия министерства окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.

Уточняется, что это решение было продиктовано спорами по торговым знакам в Китае –"Сакпатент" внес в ведомство иск после того, как стало известно, что товарный знак "Боржоми" зарегистрировала одна из китайских компаний, пишет Sputnik Грузия.

В результате тяжба была решена в пользу Грузии, регистрация китайской компании была упразднена. Права переданы Минсельхозу Грузии.

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Вестник Кавказа

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