Под Ташкентом 50 человек отравились мороженым

В Ташкентской области зафиксировано массовое отравление мороженым, известно о 49 пострадавших, сообщает городской хокимият Алмалыка.

В Алмалыкскую городскую инфекционную больницу с диагнозом "пищевое отравление" в воскресенье поступили 36 пациентов, из них 31 уже выписан, состояние удовлетворительное.

Также 13 человек с тем же диагнозом поступили в медицинское объединение Ахангарана, все они госпитализированы и проходят лечение.

По предварительным данным, причиной массового отравления стало мороженое, которое производит частный предприниматель в Алмалыке.

Проводится эпидемиологическое расследование.