Таджикистан, Казахстан и Узбекистан сообщают, что не принимали президента Афганистана Гани

Министерство иностранных дел Таджикистана опровергло информацию о прибытии в страну президента Афганистана в минувшие выходные. С аналогичным заявлением выступил и МИД Казахстана. Узбекистан также отрицает, что Ашраф Гани прибыл в республику.

"Самолет с господином Мухаммадом Ашрафом Гани не входил в воздушное пространство Таджикистана и не совершал посадку на территории страны. Следует также отметить, что таджикская сторона не получала соответствующий запрос от афганской стороны", - отмечается в официальном заявлении МИД Таджикистана.

Президента Афганистана нет на территории Казахстана, сообщили "Интерфаксу" в МИД республики.

Ранее сообщалось, что Гани покинул Кабул, чтобы не допустить кровопролития. По некоторым данным, он направился в одну из стран Центральной Азии.

По данным New York Times и Al-Jazeera, Гани улетел на самолете в Узбекистан, посольство Афганистана в Ташкенте не подтверждает этого. "Мы не можем подтвердить такую информацию, потому что мы не обладаем такими данными", - уточнили в посольстве.

15 августа члены движения "Талибан" (запрещено в РФ) взяли Кабул, Гани подал в отставку и покинул Афганистан.