Таджикистан, Казахстан и Узбекистан сообщают, что не принимали президента Афганистана Гани
Министерство иностранных дел Таджикистана опровергло информацию о прибытии в страну президента Афганистана в минувшие выходные. С аналогичным заявлением выступил и МИД Казахстана. Узбекистан также отрицает, что Ашраф Гани прибыл в республику.
"Самолет с господином Мухаммадом Ашрафом Гани не входил в воздушное пространство Таджикистана и не совершал посадку на территории страны. Следует также отметить, что таджикская сторона не получала соответствующий запрос от афганской стороны", - отмечается в официальном заявлении МИД Таджикистана.
Президента Афганистана нет на территории Казахстана, сообщили "Интерфаксу" в МИД республики.
Ранее сообщалось, что Гани покинул Кабул, чтобы не допустить кровопролития. По некоторым данным, он направился в одну из стран Центральной Азии.
По данным New York Times и Al-Jazeera, Гани улетел на самолете в Узбекистан, посольство Афганистана в Ташкенте не подтверждает этого. "Мы не можем подтвердить такую информацию, потому что мы не обладаем такими данными", - уточнили в посольстве.
15 августа члены движения "Талибан" (запрещено в РФ) взяли Кабул, Гани подал в отставку и покинул Афганистан.
Вестник Кавказа
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