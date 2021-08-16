Жертвами стрельбы американцев в Кабуле стали несколько человек

В результате стрельбы американских военных в аэропорту Кабула погибли несколько человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силах безопасности.

Напомним, что французское информационное агентство France-Presse со ссылкой на свидетеля сообщило, что военные США открыли предупредительный огонь в воздух в кабульском аэропорту, когда толпа людей вышла на взлетно-посадочную полосу.

Ранее канал Аl-Jazeera сообщал, что в аэропорту столицы Афганистана царит хаос из-за интенсивности полетов вертолетов, на борту которых находятся сотрудники дипмиссий, и о скоплении "граждан, пытающихся сбежать от "Талибана" (движение запрещено в РФ).