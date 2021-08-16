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Из аэропорта Кабула прекращены вылеты всех коммерческих рейсов

Из аэропорта Кабула прекращены вылеты всех коммерческих рейсов

Все коммерческие полеты из аэропорта Кабула имени Хамида Карзая временно прекращены сообщает телеканал TOLOnews, ссылаясь на данные пресс-службы воздушной гавани.

Кроме того, заявлении содержится призыв не создавать толпу в здании аэропорта.

Накануне завершилось наступление запрещенного в России движения "Талибан": талибы окончательно установили контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. Президент Ашраф Гани ушел в отставку и покинул страну.

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