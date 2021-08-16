Из аэропорта Кабула прекращены вылеты всех коммерческих рейсов

Все коммерческие полеты из аэропорта Кабула имени Хамида Карзая временно прекращены сообщает телеканал TOLOnews, ссылаясь на данные пресс-службы воздушной гавани.

Кроме того, заявлении содержится призыв не создавать толпу в здании аэропорта.

Накануне завершилось наступление запрещенного в России движения "Талибан": талибы окончательно установили контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. Президент Ашраф Гани ушел в отставку и покинул страну.