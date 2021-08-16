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Ливень снова затопил Керчь

Ливень снова затопил Керчь

Начальник управления администрации Керчи по организационной работе и взаимодействию со средствами массовой информации Алена Корзун сообщила, что ливень, обрушившийся на Керчь минувшей ночью, подтопил несколько улиц. В городе приостановлено троллейбусное сообщение.

Уточняется, что движение маршрутного транспорта по улицам Самойленко, Еременко, Кирова временно прекращено. "В реке, проходящей через город, снова поднялся уровень воды", - приводят слова собеседницы РИА Новости.

Напомним, что в восточных районах Крыма действует штормовое предупреждение, синоптики прогнозируют ливень и град.

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Вестник Кавказа

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