Ливень снова затопил Керчь

Начальник управления администрации Керчи по организационной работе и взаимодействию со средствами массовой информации Алена Корзун сообщила, что ливень, обрушившийся на Керчь минувшей ночью, подтопил несколько улиц. В городе приостановлено троллейбусное сообщение.

Уточняется, что движение маршрутного транспорта по улицам Самойленко, Еременко, Кирова временно прекращено. "В реке, проходящей через город, снова поднялся уровень воды", - приводят слова собеседницы РИА Новости.

Напомним, что в восточных районах Крыма действует штормовое предупреждение, синоптики прогнозируют ливень и град.