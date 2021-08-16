В Израиле разрешили посещать Россию

Израильский Минздрав исключил с 16 августа Россию, Аргентину, Беларусь, Великобританию, Индию, Кипр, Киргизию, Узбекистан и ЮАР из списка стран, которые запрещены для посещения израильтянами в период пандемии без разрешения специальной комиссии, информирует пресс-служба ведомства.

Россию с 16 августа относится к "оранжевому" списку государств, которые граждане страны могут посещать, однако затем обязаны пройти недельный карантин. Эта мера актуальна и для вакцинированных и переболевших.

В "красном" с 16 августа находятся Бразилия, Болгария, Грузия, Испания, Мексика и Турция. Для посещения этих стран требуется разрешение властей Израиля. Нарушителям грозит штраф.

В "желтом" – Австралия, Австрия, Венгрия, Гонконг, Китай, Молдавия, Новая Зеландия, Сингапур, Тайвань и Чехия. Тем, кто вернулся из этих стран необходимо изолироваться на сутки или до получения отрицательного теста на COVID-19, поясняет ТАСС.