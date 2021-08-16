В Алматы можно привиться вакциной Vero Cell

Вакцина Vero Cell появилась в прививочных пунктах Алматы, планируется завоз еще 35 тыс доз препарата.

"Управление общественного здоровья города Алматы сообщает, что 14 августа текущего года получена вакцина Vero Cell компании Sinopharm в общем количестве 10 000 доз (1 комп). Дополнительно на этой неделе ожидается 35 000 доз", - приводит сообщение пресс-службы управления "Казинформ".

Уточняется, что вакцина уже распределена по прививочным пунктам.