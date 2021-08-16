Главная » Новости

СМИ: американские военные стреляли в воздух в аэропорту Кабула

СМИ: американские военные стреляли в воздух в аэропорту Кабула

Американские военные открыли предупредительный огонь в воздух в аэропорту Кабула, когда толпа людей вышла на взлетно-посадочную полосу, информирует агентство Франс Пресс, ссылаясь на свидетеля.

"Мне здесь очень страшно. Они часто стреляют в воздух … Я видел, как одну девушку раздавили и убили", - сказал собеседник агентства.

Ранее телеканал Аl-Jazeera сообщал о том, что  в аэропорту столицы Афганистана царит хаос из-за интенсивности полетов вертолетов, на борту которых находятся сотрудники дипломатических миссий. Кроме того, сообщалось о скоплении людей, пытающихся сбежать от террористов.

2130 просмотров








Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!