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Ставрополье готовится к выставке "PRO яблоко 2021"

Ставрополье готовится к выставке &quot;PRO яблоко 2021&quot;

Ставрополье начало готовиться к III Международной специализированной выставке для современного садоводства "PRO яблоко 2021", которая пройдет с 16 по 18 сентября на базе "МинводыЭКСПО".

В ходе конференции будут обсуждены темы взаимодействия  представителей крупнейших компаний и экспертов садоводства из России и других стран. Эксперты обменяются мнениями и подходами к решению ключевых вопросов выращивания фруктов.

Кроме того, речь пойдет о современных технологиях, технике и оборудовании, необходимых для организации эффективной работы сада, хранения и сбыта плодов.

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Вестник Кавказа

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