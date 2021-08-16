Ставрополье готовится к выставке "PRO яблоко 2021"

Ставрополье начало готовиться к III Международной специализированной выставке для современного садоводства "PRO яблоко 2021", которая пройдет с 16 по 18 сентября на базе "МинводыЭКСПО".

В ходе конференции будут обсуждены темы взаимодействия представителей крупнейших компаний и экспертов садоводства из России и других стран. Эксперты обменяются мнениями и подходами к решению ключевых вопросов выращивания фруктов.

Кроме того, речь пойдет о современных технологиях, технике и оборудовании, необходимых для организации эффективной работы сада, хранения и сбыта плодов.