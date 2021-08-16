Паралимпиец из Грузии избил охранника японской гостиницы

Грузинский дзюдоист, приехавший в Токио для участия в Паралимпийских играх, избил охранника японской гостиницы, информирует РИА Новости, ссылаясь на местные СМИ.

Уточняется, что спортсмен-паралимпиец отшвырнул охранника и нанес ему тяжкие телесные повреждения.

Ранее сообщалось, что паралимпийская делегация Грузии отправилась в столицу Японии 11 августа. Грузинская сборная состоит из 14 спортсменов, которые выступят в шести видах спорта.

Паралимпийские игры-2020 пройдут с 24 августа по 5 сентября.