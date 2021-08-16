В Геленджике выпала норма осадков за четыре месяца

В Геленджике за несколько часов выпало 60 мм осадков, что почти вчетверо превышает месячную норму. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов.

Накануне в городе из-за сильных дождей включили сирены, жители домов, которые находятся в зоне подтопления, должны были собрать документы и выйти на возвышенность, на время дождя центр города был обесточен.

По словам Богодистова, ливень не привел к значительным разрушениям. Пострадавших нет. Обстановка в городе контролируется руководством муниципалитета.