Границу Армении и Грузии потрясло на 5,1

Серия землетрясений произошла минувшей ночью у села Самеба недалеко от грузино-армянской границы, в 104 км от Тбилиси.

Как сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга, первый толчок был зафиксирован магнитудой в 3,7 был зафиксирован в 23:42 по местному времени. Затем сила подземных толчков стала возрастать и наиболее мощное магнитудой 5,1 случилось в 05:44 по тбилисскому времени.

"Последний толчок произошел 05:51 и его магнитуда составила 3,0. Информации о разрушениях пока не поступало", - пишет Sputnik Грузия.