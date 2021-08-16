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"Германия не сможет существовать как промышленная держава без "Северного потока-2"

&quot;Германия не сможет существовать как промышленная держава без &quot;Северного потока-2&quot;

Германия перестанет существовать как промышленная держава, если откажется от реализации "Северного потока-2", заявил председатель партии "Альтернатива для Германии" Йорг Мойтен. По его словам, отказ канцлера Ангелы Меркель от использования ядерной энергетики привел к критической ситуации в энергетической отрасли Германии, именно это обусловило нужность реализации данного проекта.

В этой связи Мойтен предположил, что если предстоящие парламентские выборы выиграет партия "Зеленые", то новое правительство может быть "настолько идеологически слепым", что "перережет эту жизненно важную для ФРГ артерию, пишут "Известия".

В заключение глава "Альтернативы для Германии" заявил, что последствием такого шага станет прекращение существования Германии как развитой промышленной державы.  

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Вестник Кавказа

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