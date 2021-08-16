Верхний и Нижний парки свяжут экологичным транспортом в Железноводске

Эко-транспорт соединит Верхний и Нижний Курортный парк в Железноводске, такое сообщение распространила администрация города-курорта.

Электрокары будут курсировать между Курортным озером "30-ка" и Пушкинской галереей, отправная точка маршрута будет на Феррум-площади.

Глава города Евгений Моисеев напомнил, что благодаря постройке Новой Каскадной лестницы, благоустройству Курортного озера "30-ка" и Феррум-площади Нижний парк еженедельно притягивает тысячи туристов.

"А учитывая перепад высот почти в 150 м по Новой Каскадной лестнице, а также ее значительную протяженность, отдыхающие часто пишут мне в соцсетях о затруднительном подъеме, к нашим бюветам", - цитирует градоначальника "Сайт Ставрополя 1777".

Соответственно, пояснил он, использование электрокаров поможет решить проблему доступности и связать оба парка не только комфортным, но и экологически чистым транспортом.