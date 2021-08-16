Серийного грабителя церквей осудят в Северной Осетии
В Северной Осетии завершено расследование уголовного дела о краже из церкви, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по республике.
В нем говорится, что вор-рецидивист 1953 г.р. ночью разбил окна и забрался в главный зал храма Великомученицы Варвары в Беслане, украл из церковной лавки коробочку с деньгами и духи, и сбежал.
"Для полицейского ведомства раскрытие данного преступления стало делом чести", - пояснили в управлении.
В результате вор-пенсионер был задержан в момент взламывания хранилища для пожертвований в святилище Святого Георгия.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу. Рецидивисту грозит до пяти лет лишения свободы.
Вестник Кавказа
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