Серийного грабителя церквей осудят в Северной Осетии

В Северной Осетии завершено расследование уголовного дела о краже из церкви, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по республике.

В нем говорится, что вор-рецидивист 1953 г.р. ночью разбил окна и забрался в главный зал храма Великомученицы Варвары в Беслане, украл из церковной лавки коробочку с деньгами и духи, и сбежал.

"Для полицейского ведомства раскрытие данного преступления стало делом чести", - пояснили в управлении.

В результате вор-пенсионер был задержан в момент взламывания хранилища для пожертвований в святилище Святого Георгия.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу. Рецидивисту грозит до пяти лет лишения свободы.