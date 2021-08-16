Обзор СМИ Кавказа 9 - 15 августа

Дагестан включился во всероссийскую "Сельскохозяйственную микроперепись–2021". С 1 по 31 августа здесь будут собирать сведения по сельхозорганизациям, крестьянско-фермерским хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, личным подсобным хозяйствам граждан, садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам.

Программа микропереписи 2021 года включает общую характеристику объекта переписи, сельскохозяйственные угодья, посевные площади и их структуру, площади сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений (по видам), поголовье сельскохозяйственных животных (по видам), производственную инфраструктуру, а также условия ведения хозяйственной деятельности (кредиты, субсидии, дотации и т. д.). Целью сбора информации является получение объективной картины текущего состояния сельского хозяйства. Последняя Всероссийская сельхозперепись проходила в 2016 году. Между основными переписями решено провести микроперепись, чтобы понять, какие структурные изменения происходят в сельском хозяйстве. Это важно, особенно в наши дни, в век цифровых технологий, когда изменения происходят гораздо быстрее.

Как пишет газета "Дагестанская правда", в объекты переписи в республике входят 1860 сельхозорганизаций, около 5,5 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств и ИП, а также 417 тыс. личных подсобных хозяйств. Сельхозорганизации и фермерские хозяйства сами заполняют переписные листы, которые они должны получить либо по почте, либо на электронную почту, либо лично в руки от районных служб статистики. А в личных подсобных хозяйствах опрос респондентов проводит переписчик с использованием планшетных компьютеров. В вопросниках хозяйствующий субъект обезличен, заносятся только данные по площадям земельных участков, посевов, многолетних насаждений, по наличию поголовья сельскохозяйственных животных и птицы и т. д.

Первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия РД Шарип Шарипов в ходе рабочей поездки по региону обратился к аграриям, к руководителям хозяйств – в обязательном порядке обеспечить участие в этом мероприятии. "Это важное мероприятие государственного значения, которое позволит получить объективную картину сегодняшнего агросектора. Районным и сельским администрациям, райсельхозуправлениям необходимо оказывать максимальную помощь и поддержку районным отделам статистики, переписчикам, чтобы охватить наибольшее число объектов сельскохозяйственной переписи. Проведение переписи не преследует никаких фискальных и иных подобных целей. Имея полноценную объективную информацию, государственным органам управления проще прогнозировать тенденции социально-экономического развития, обоснованно корректировать объемы, формы, методы и направления господдержки АПК", – пояснил Шарипов. Ожидается, что первые официальные итоги переписи будут озвучены в конце четвертого квартала текущего года.

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Газета "Кабардино-Балкарская правда" сообщает, что специалисты Московского государственного медико-стоматологического университета им. Евдокимова провели в Сосудистом центре на базе Республиканской клинической больницы мастер-классы по хирургическому лечению эпилепсии. Нейрохирурги проводят операции на мозге, удаляя очаги заболевания, когда лекарства человеку уже не помогают. Систему такого рода помощи в стране развивает главный внештатный нейрохирург Минздрава РФ, академик Владимир Крылов. Координатором проекта в КБР является руководитель Сосудистого центра Заур Кожаев.

Соглашение о сотрудничестве между Минздравом КБР и медико-стоматологическим университетом заключили в 2020 году. Нынешние мастер-классы – очередной шаг в реализации этого проекта, предполагающего, что в Кабардино-Балкарии медицинскую помощь станут оказывать пациентам с эпилепсией из всех регионов Северного Кавказа. Систему помощи больным эпилепсией намерены выстроить на основе взаимодействия неврологов, нейрохирургов, специалистов нейровизуализации и психологов. Врачи этих специальностей будут решать, какому больному назначать данный инновационный подход в лечении и оперировать. Республиканская клиническая больница располагает соответствующей технической базой и специалистами, в частности, системой видеонаблюдения и дистанционного мониторинга состояния больных. В целом КБР – один из восьми пилотных регионов России, где пациентов со сложными формами эпилепсии станут лечить с помощью хирургии.

Согласно мировой статистике, ежегодно эпилепсия поражает 10 человек на 100 тыс. населения, но в стране пока нет системы оказания им помощи, хотя передовые методы в области нейрохирургии позволяют излечить большинство таких пациентов. Академик Владимир Крылов планирует внедрить этот вид медицинской помощи именно в регионах, поскольку это поможет способствовать большему выявлению таких пациентов и доступности диагностики эпилепсии. Республиканская клиническая больница была выбрана, поскольку здесь имеется превосходно оснащенная нейрохирургическая база и высококвалифицированный кадровый состав, говорится в публикации.

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В Абхазии в разгаре туристический сезон. По статистике, курорты страны по-прежнему входят в число популярных направлений для отдыха среди россиян. О некоторых аспектах организации турсезона в 2021 году в интервью газете "Республика Абхазия" говорила президент Абхазского союза туризма Анна Калягина. По ее словам, подготовиться идеально к турсезону мешают как объективные, так и субъективные причины. Одной из проблем является отсутствие квалифицированного персонала и специалистов. Рабочие места есть, но они часто не пользуются спросом у местных безработных. В этом году из-за нехватки рабочих и сотрудников зарплаты завышены. Не приехали волонтеры, не приехали и те, кто работал "за проживание и еду". Обычно в республику очень много приезжают студентов и других людей разных категорий, готовых работать за то, чтобы просто побывать на море. Например, это пляжные сотрудники – они получают какую-то копеечку и в то же время как бы отдыхают на курорте. А многие из тех, которые направляются на работу в Абхазию из просторов РФ, оседают в Краснодарском крае, где сейчас повышенный спрос на рабочих и выше зарплаты, хотя у них выше и цены на проживание, на питание, на все. Не могут ехать сейчас с Украины, Белоруссии. Еще одна причина – это ситуация с пандемией, которая была и продолжается. Многие перестали ездить из-за нее, хотя границы открыты. Кроме этого, удручает состояние дорог, тротуаров в республике.

Говоря о доходах предпринимателей, занятых в турбизнесе, Калягина обратила внимание на тот факт, что многие из них, из-за вынужденных переносов бронирования на этот год, недополучили в прошлом году. Поэтому в этом году происходит восполнение убытков, которые были в прошлом. "Одни собирались обновить постельное белье, матрасы, другие – произвести мелкие или крупные ремонты, достроить бассейн, но не смогли, так как все-таки у нас не было никакой финансовой поддержки в этом плане, дешевого кредитования у нас так и не существует, поэтому очень сложно справляться с проблемами", - посетовала президент Абхазского союза туризма.

Она отметила, что сейчас туристов много, и есть надежда, что и сентябрь, и октябрь будут насыщенными. Все зависит опять же от эпидемиологической обстановки. В отелях и других объектах размещения максимально соблюдаются меры безопасности, учитываются все рекомендации эпидемиологов. После отъезда каждого туриста проводится дезинфекция номеров, везде есть дезинфицирующие средства для рук. "Приезжают к нам туристы в основном переболевшие и соответственно вакцинированные. А как мы соблюдаем меры безопасности, чтобы не заболеть, это на нашей совести. Все расслабились, посещают массовые мероприятия, свадьбы. Забыли, наверное, что перенесли, какая была в связи с коронавирусной инфекцией у нас непростая ситуация. Сложная она и сегодня", - продолжает сетовать Калягина.

Она также считает, что нужно обратить пристальное внимание на известные трагические случаи с туристами. Например, на ограждения на опасных участках, посещаемых туристами. Были бы они, тогда и туристы, может быть, отнеслись бы к этому более внимательно, проявляли бы осторожность. Безопасность туристов – это не только безопасность на дорогах, сопровождение экскурсоводами, гидами и так далее, но и познавательные предупреждающие знаки, информационные объекты. "Что касается происшествий, связанных с посещаемостью туристами кафе, ресторанов, нужно и самим туристам обратить внимание на свое поведение, и нам. В таких местах должно быть побольше представителей милиции, охраны, чтобы они могли вовремя предотвратить или остановить конфликт. Нередко туристы, которые к нам приезжают, становятся нашими гостями, а затем друзьями. И у нас много таких друзей. У меня есть знакомые, которые в мае приезжают с коллегами, в конце мая со своими детьми, в июне везут сюда друзей. Абхазия влюбляет в себя. Наша задача – не разочаровать и как бы помочь себе самим эту любовь к Абхазии не разрушить", - считает собеседница.

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Чеченская газета "Вести республики" рассказывает, что во времена так называемой Ичкерии сфера культуры в республике постепенно уничтожалась. В подавляющей части функционерами были люди случайные, далекие от культуры. Им не была интересна ни башенная архитектура, ни история народа, ни люди, отдавшие большую часть жизни театрам, музеям, библиотекам. За подписями новых "вождей от культуры", конечно же, небескорыстно, за пределы региона вывозились бесценные экспонаты и уникальные архивы местных музеев и картинных галерей. В ходе двух военных кампаний вся материально-техническая база, фонды библиотек были уничтожены.

Перед возглавившим республику в 2000 году Ахматом-Хаджи Кадыровым стояла сложная задача по возрождению сферы культуры, не было ни музеев, ни ДК, ни библиотек. Свое отношение к культуре чеченского народа он обозначил словами "Без культуры нет нации". Было образовано Министерства культуры ЧР. В Чечню начали возвращаться разбросанные по всей стране и за рубежом артисты, актеры, работники культуры.

Сегодня Чечне стала центром проведения крупных всероссийских и международных религиозных, научных, культурных, спортивных форумов, соревнований, конкурсов и фестивалей, построены театры, библиотеки, музеи, появилось целое поколение талантливых музыкантов, танцоров, актеров. Ведется работа по сохранению уникальных памятников архитектуры: жилые и боевые каменные башни, святилища, склепы, культовые сооружения. В 2019 году министерство восстановило одну боевую и две жилые башни Хайбахского комплекса, разрушенные 12 лет назад в ходе боевых действий в горах, к ним проложены дороги. В 2020 году завершена полная реставрация архитектурно-исторического комплекса "Хой — город стражников" в Веденском районе. В текущем году завершается аналогичный комплекс "Шаройский", насчитывающий 15-вековую историю. Он будет открыт к 70-летию со дня рождения Ахмата-Хаджи Кадырова. В текущем году также намечен объем работ по объектам культурного наследия в Итум-Калинском районе с привлечением как бюджетных, так и внебюджетных средств. В ближайшие 5-10 лет все исторические и памятные объекты будут отстроены и защищены от дальнейшего разрушения.

Сейчас в регионе функционируют 219 Домов культуры. Из них только 91 имеют свои помещения, остальные расположены в арендованных или приспособленных помещениях. С помощью Регионального общественного фонда им. Героя России А.-Х. Кадырова и национальному проекту "Культура" ежегодно ремонтируется по 5-6 Домов культуры. В государственных учреждениях культуры — в музеях, театрах, ансамблях, филармонии, колледже искусства, библиотеках — работает 2571 человек. Всего же по республике насчитывается 6200 работников культуры.

В Национальном музее имеются старинные экспонаты, которые относятся к далекому бронзовому веку, обнаруженные при Сержень-Юртовских раскопках, а также кобанской культуре. Они представляют собой предметы домашней утвари, быта, украшения, наскальные изображения. Имеются также экспонаты более позднего периода: женские украшения, холодное и огнестрельное оружие. В последние годы наметилась хорошая динамика по возвращению домой музейных экспонатов. Министерство вернуло из фондов РосИзо и института Грабаря 51 картину, которые почти четверть века находились за пределами республики. Затем были обнаружены еще две работы, выставленные в одном из московских музеев. В следующем году в Грозный после капитальной реставрации вернется знаменитая картина Франца Рубо «"Пленение Шамиля". По инициативе первого заместителя министра культуры ЧР Айшат Кадыровой в Грозном начато строительство уникального музея Корана, а также учреждён Культурно-образовательный центр Firdaws, который развивает культурно-образовательные проекты — организует лекции, выставки, спектакли. Зимой 2020 года в Париже под эгидой Русских сезонов с успехом прошли Дни чеченской культуры во Франции, с участием деятелей культуры Чечни.

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Газета "Северная Осетия" рассказывает о расположенном на территории республики Национальном парке "Алания", отличающимся большим биологическим и ландшафтным (экосистемным) разнообразием. Здесь представлены основные экосистемы: горно-лесные (с различными вариантами), горно-луговые, нагорно-ксерофитные и горно-степные (в основном в охранной зоне), приречные, частично болотные и переувлажненных лугов. Особый интерес для науки представляют экосистемы, расположенные на больших высотах, – альпийские и субнивальные, которые сформированы и существуют в экстремальных условиях.

Территория парка изрезана густой сетью ущелий и расщелин с реками, речками и ручьями, которых более 70. Из них в руслах 27 рек образовались 32 водопада со сложным режимом питания: ледниковым, грунтовым и комплексным с участием жидких и твердых осадков. Водопады имеют важное рекреационное и эстетическое значение с их завораживающей красотой. Полезными для организма являются отрицательные аэроионы, образующиеся при падении воды с уступов, порогов, быстрин и капель воды горных рек. Они благотворно воздействуют на здоровье и помогают при лечении неправильного обмена веществ, гипертонии, успокаивают нервную систему. Если в хвойном лесу в солнечный день количество аэроионов достигает 5 000 в 1 куб. см воздуха, на горных курортах – до 10 000, то у водопадов – 100 000. Уже в XIX веке в Дигорское ущелье с равнинных поселений Осетии приезжали поправлять свое здоровье больные, особенно туберкулезники и с болезнями верхних дыхательных путей. Все водопады легкодоступны, но не следует купаться под струями. С них могут падать камни, что представляет опасность для жизни.

В Национальном парке "Алания" выделены следующие функциональные зоны: заповедная, особо охраняемая, рекреационная, охраны объектов культурного наследия, хозяйственного назначения, традиционного экстенсивного природопользования. В рекреационной зоне разработаны 26 экологических троп, чтобы эксплуатировать природу рационально, без вреда для нее. Из них шесть уже обустроено и паспортизовано. На экотропах представлены естественная динамика природных процессов, природные комплексы, ресурсный потенциал, гено-, ценно- и экофонд НП "Алания". Информационная ценность экотроп определена по совокупности свойств: по уникальности, естественному разнообразию, репрезентативности. Они выполняют важную образовательную, эколого-просветительскую и эстетическую роль.

На территории парка экскурсанты могут увидеть целебные травы, которых в парке более 120 видов, эндемичные виды растений и животных, а также биологические виды, занесенные в красные книги РСО–А и РФ. Здесь произрастают около 800 видов растений, являющихся поглотителями углекислого газа, очистителями воздуха и обогатителями кислородом. В них содержатся полезные фитонциды и ароматические соединения.