Арт-выставка мастеров Калмыкии открылась в Ставрополе

В Ставропольском выставочном зале Союза художников России продолжает работу выставка современной живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства художников Калмыкии "Хамдан" ("Вместе"). Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Ставропольского края.

Основа творчества калмыцких мастеров – следование буддийским религиозным и философским традициям познания единого мира. Также в работах нашел свое отражение и национальный эпос "Джангар", рассказывающий о мифологических, религиозных ритуалах и обрядах, степной бытовой среде, которые формируют неповторимый тип национального изобразительного искусства Калмыкии в работах А. Поваева, и Х. Поваевой, сюжетах И. Чмерева, пейзажах В. Баталаева.

Кроме того, на экспозиции предоставлены образцы скульптуры, декоративно-прикладного искусства известных мастеров Калмыкии.