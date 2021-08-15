В Дагестане заработала крупнейшая в регионе фабрика по производству гофротары

Крупнейшее в Дагестане предприятие по производству экологически чистого гофрокартона и гофротары для разных отраслей промышленности начало работу в Каспийске. По словам гендиректора ООО "ЭКОТАР" Руслана Мурсалова, фабрика будет производить около 50 млн кв м продукции в год.

"Запустили производство. Предприятие будет производить порядка 50 млн кв. м экологически чистого гофрокартона в год, а также 45-40 млн кв м упаковки из этого картона", - сказал он, добавив, что это крупнейшее предприятие отрасли в регионе.

Далее он отметил, что выпускаемая гофротара предназначена для обувной, кондитерской и ликеро-водочной промышленности, для продукции овощеводства и садоводства и других отраслей, которые достаточно хорошо развиты на Северном Кавказе, так что потребность в ней существует, однако до сих пор ближайшее крупное производство было расположено в Адыгее.

"Теперь наша фабрика будет самой южной в России. Продукцию будем поставлять в регионы Северного Кавказа, также прорабатываются поставки в Азербайджан и Туркмению", - приводит слова Мурсалова ТАСС.

Гендиректор уточнил, что реализация проекта началась около года назад, а объем инвестиций составил около 250 млн рублей.