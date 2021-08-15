СКФУ вернет в аудитории большинство иностранных студентов

Крупнейший вуз Северного Кавказа - Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) - к 1 сентября вернет к очному формату обучения в своих стенах свыше 90% иностранных студентов, сообщила начальник отдела международного образования вуза Елена Плотникова.

"На данный момент у нас 677 иностранных обучающихся из более 50 стран мира, в новом учебном году у нас будет обучаться более 1,5 тыс студентов из зарубежных стран. Всех ребят мы оповестили о том, что они могут прибыть на обучение в Россию", - цитирует ее ТАСС.

Ранее более 200 иностранных студентов российских вузов написали обращение, в котором рассказали, что потеряли возможность активной коммуникации, участия в общевузовских мероприятиях, совершенствования навыков русского языка из-за сложностей с въездом в РФ в связи с коронавирусными ограничениями.

Для приезжающих студентов в СКФУ подготовлен обсерватор с обеспечением питания и медицинским наблюдением, а после середины августа и в сентябре в вузе планируют подписать приказы о зачислении на обучение новых иностранных студентов.

Не сможет въехать в страну только 41 студент из числа уже обучающихся – это граждане Бангладеш, Габона, Южной Африки, Туркменистана, Ирака, Гондураса и ряда других стран.