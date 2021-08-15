Выставка "Уязвимые. Африканский дневник" открылась в Музее Востока

В Государственном Музее Востока открылась выставка художника Ольги Мичи ”Уязвимые. Африканский дневник”. Ольга Мичи используют современные цифровые технологии. Масштабный проект "Уязвимые" посвящен проблеме сохранения культуры народов Севера, Азии и Африки. Средствами художественной фотографии художник говорит о культурном своеобразии этносов современной Восточной Африки, проживающих на юге Эфиопии, севере Кении и Танзании.

Кочевой образ жизни скотоводов здешних саванн находится под угрозой, а традиции коренных народов причудливо переплетаются с артефактами современной европейской цивилизации.

"Проект ”Уязвимые” для меня очень глубокий, серьезный, очень личный, потому что последние десять лет я посещала племена в разных регионах мира, - говорит Ольга Мичи. - Несмотря на то, что кажется, будто они в находятся разных мирах, все равно перед ними стоит общая угроза, проблема выживания в нашем мире. Здесь, например, представлена Африка, выживать в Африке очень сложно. В течение десяти лет я ездила по племенам в разных регионах, но у них есть общее - все племена находятся под угрозой своего будущего существования. Глобализация сейчас не щадит никого. Здесь самое интересное, что мы берем из их культуры, и что они черпают из нашей культуры, что их привлекает".

"Проект Ольги Мичи затрагивает глобальные темы - как западные цивилизации влияют на цивилизации малых народов, что в фотографиях проявляется в виде украшений, - рассказывает куратор выставки Алексей Логинов. - Эти украшения, если повнимательнее посмотреть, очень часто состоят из каких-нибудь патронов, гильз, из крышек от ”Кока-колы”, из пластика. Одна из самых примечательных работ так, где воин решив показать свою силу, взял автомат Калашникова и надел маску Бэтмена".

Важная часть проекта - предметы культуры и искусства народов Африки, материально воплощающие серию фотографий.

"Живые, яркие, совершенно незабываемые сюжеты, - говорит советник генерального директора Музея Востока Татьяна Метакса. - Фотографии рассказывают о людях, об их жизни, об их нравах, о традициях. Одна замечательная история произошла недавно: Ольга Мичи подарила музею достаточно большую коллекцию, больше 110 работ, африканских артефактов. Это и украшения, и самые разные произведения декоративно-прикладного искусства, этнографические материалы. Она стала меценатом нашего музея. Наша дружба с Ольгой Мичи началась не так давно, где-то в середине марта этого года. Думаю, что это не последний ее проект в залах Государственного музея искусства народов Востока".

Выставка Ольги Мичи ”Уязвимые. Африканский дневник” продлится до 5 сентября.