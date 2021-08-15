15 августа - день, когда "Талибан" взял власть в Афганистане

Сегодня завершилось начавшееся несколько месяцев назад после объявления США о выводе американских войск из Афганистана наступление запрещенного в России движения "Талибан": талибы окончательно установили контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. Президент Ашраф Гани ушел в отставку и покинул страну.

Атака на ключевой город Афганистана началась сегодня утром, после того, как накануне под властью талибов оказалась вся остальная территория страны. Несмотря на перестрелки на окраинах, в целом они входили в город практически без боя.

Днем "Талибан" сообщил, что боевые действия в Кабуле не ведутся, и, таким образом, движение установило контроль над всем Афганистаном. Кроме того, к этому времени талибы захватили расположенную к северо-западу от Кабула ключевую авиабазу Баграм (провинция Парван).

Вскоре СМИ сообщили, что президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Эти сообщения подтвердил глава Высшего совета Афганистана по национальному примирению Абдулла Абдулла. Точное местонахождение бывшего главы государства пока не известно, по данным разных источников, это Таджикистан, Узбекистан либо Оман. Тем не менее, Гани уже распространил заявление, в котором объяснил свою отставку желанием предотвратить атаку на Кабул и возможную кровавую бойню.

Войдя в столицу, талибы обосновались в президентском дворце и официально пообещали, что "в течение нескольких часов полностью возьмут на себя управление столицей".

Представитель движения Альханафи Вардак написал на своей странице в Twitter, что "вскоре ситуация в городе нормализуется, и горожане с полным удовлетворением вернутся к нормальной жизни". Пока же в целях безопасности в Кабуле введен комендантский час, он действует с 21.00 по местному времени.

Изначально предполагалось, что (теперь уже бывшее) руководство страны сначала передаст полномочия переходному правительству, однако позже источники в "Талибане" сообщили Reuters, что движение намерено обойтись без посредников и получить власть напрямую.

Тем не менее, по данным агентства Pajhwok, ведущие политики Афганистана все же создали Координационный совет по мирному переходу власти, в который вошли бывший президент Хамид Карзай, Абдулла Абдулла и лидер Исламской партии Афганистана Гульбеддин Хекматиар. Его задачи - предотвратить хаос, обеспечить мир и бескровный переход власти.

На данный момент большинство стран эвакуируют свои посольства из Кабула. Остаются в столице Афганистана только некоторые дипмиссии, в частности, турецкая, о чем сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, и российская.

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов уточнил, что посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов завтра обсудит с представителем "Талибана" обеспечение внешней охраны и безопасности посольства, пишет ТАСС.

В целом Кабулов заявил, что с завтрашнего дня будет вести телефонные переговоры с представителями "Талибана". Он также выразил уверенность, что российская сторона и талибы будут поддерживать дружественные отношении. Однако дипломат предупредил, что речи о признании режима пока не идет: необходимо подождать и посмотреть, как талибы "будут себя вести".