Дагестанские учителя станут зарабатывать больше

С начала нового учебного года оклады дагестанских педагогов вырастут в среднем на 23%, - говорится в постановлении регионального кабмина, вступающего в силу с 1 сентября.

"Согласно постановлению правительства республики, оклады педагогов с 1 сентября увеличатся на 3 тыс рублей. Например, оклад учителя, не имеющего категорию, был 12 792 рубля, а станет 15 792 рубля. В среднем это получается 23,4%", - сообщили в пресс-службе министерства образования и науки Дагестана.

Постановление распространяется на государственные организации, но муниципалитеты должны принять на муниципальном уровне свои аналогичные нормативные акты, - добавили в Минобразования региона.