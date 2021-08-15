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Азербайджанские миротворцы продолжают обеспечивать безопасность Кабульского аэропорта

Азербайджанские миротворцы продолжают обеспечивать безопасность Кабульского аэропорта

Миротворческое подразделение ВС Азербайджана остается в Афганистане, продолжая выполнять свою миссию. Такое сообщение распространило Минобороны АР.

В нем говорится, что 120 азербайджанских миротворцев, вместе с турецкими силами, продолжают свою миссию по обеспечению безопасности Кабульского международного аэропорта.

В ведомстве подчеркнули, что поддерживают постоянный контакт с азербайджанскими миротворцами в Кабуле, и отметили, что морально-психологическое состояние личного состава находится на высоком уровне.

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Вестник Кавказа

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