Азербайджанские миротворцы продолжают обеспечивать безопасность Кабульского аэропорта

Миротворческое подразделение ВС Азербайджана остается в Афганистане, продолжая выполнять свою миссию. Такое сообщение распространило Минобороны АР.

В нем говорится, что 120 азербайджанских миротворцев, вместе с турецкими силами, продолжают свою миссию по обеспечению безопасности Кабульского международного аэропорта.

В ведомстве подчеркнули, что поддерживают постоянный контакт с азербайджанскими миротворцами в Кабуле, и отметили, что морально-психологическое состояние личного состава находится на высоком уровне.