Руководитель федерации альпинизма Ингушетии взошел на Столовую гору в честь чемпиона Евлоева

Президент федерации альпинизма Ингушетии Беслан Гудиев сегодня, в день возвращения в регион чемпиона Олимпиады в Токио по греко-римской борьбе Мусы Евлоева, совершил символическое восхождение на Столовую гору, рассказал представитель Минспорта республики Тимур Дзортов.

"Свое восхождение глава федерации альпинизма и скалолазания посвятил уроженцу республики, Олимпийскому чемпиону по греко-римской борьбе в Токио Евлоеву ", - цитирует его "Интерфакс".

Находясь на вершине горы, Гудиев пожелал чемпиону ОИ и дальше прославлять Родину, одерживая блестящие победы на различных турнирах всего мира.

Напомним, Столовая гора находится в горном Джейрахском районе, ее высота - 3003 м.