Кабулов: Москва проведет переговоры с лидером "Талибана"

Российская сторона проведет переговоры с лидером политического крыла "Талибана" (движение запрещено в РФ) Абдулом Гани Барадаром в Дохе, об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов в эфире телеканала "Россия-1".

"Сейчас мы будем разговаривать с муллой Барадаром, пока там, в Дохе. Дальше будем смотреть, как это будет", - пояснил дипломат.

Кабулов обратил внимание, что Москва поддерживает отношения как с покинувшим Афганистан правительством, так и с взявшим сегодня контроль над страной "Талибаном".

"Поэтому мы не переживаем", - отметил он.