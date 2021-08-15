Сирены готовят к эвакуации уже три города на Кубани

Сирены оповещения о ЧС включены уже в трех городах Краснодарского края, об этом сообщает краевой оперштаб.

Ранее о задействовании сирен сообщила администрация Геленджика.

Из сообщения оперштаба следует, что готовиться к эвакуации призывают также жителей Новороссийска и Крымска.

Запуск сирен означает то, что жители домов, находящихся в зоне подтопления, должны взять документы, отключить свет, газ, воду и нагревательные приборы, эвакуация может начаться в любой момент.