Главная » Новости

Сирены готовят к эвакуации уже три города на Кубани

Сирены готовят к эвакуации уже три города на Кубани

Сирены оповещения о ЧС включены уже в трех городах Краснодарского края, об этом сообщает краевой оперштаб.

Ранее о задействовании сирен сообщила администрация Геленджика.

Из сообщения оперштаба следует, что готовиться к эвакуации призывают также жителей Новороссийска и Крымска.

Запуск сирен означает то, что жители домов, находящихся в зоне подтопления, должны взять документы, отключить свет, газ, воду и нагревательные приборы, эвакуация может начаться в любой момент.

1525 просмотров





Вестник Кавказа

в Telegram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!