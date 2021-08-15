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Первый полевой ковидный госпиталь открывается в столице Грузии

Первый полевой ковидный госпиталь открывается в столице Грузии

Полевой госпиталь для коронавирусных пациентов будет открыт в Тбилиси, об этом сообщает Минздрав Грузии.

Его разобьют в одном из залов олимпийской деревни в районе Дигоми, передает Первый канал.

Госпиталь открывается в целях профилактики, он будет рассчитан на 4 тыс коек. Прочие подробности обнародуют завтра.

Напомним, в Грузии в данный момент проходит четвертая волна коронавируса, из-за роста заболеваемости почти в ковид-отделениях по всей стране почти не осталось свободных мест.

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Вестник Кавказа

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