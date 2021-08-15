Нападение на полицейских расследуют в Лорийской области

Открыто уголовное дело по факту насилия в отношении полицейских общины Туманян в Лорийской области, такое сообщение опубликовано в Facebook Следственного комитета.

Накануне в 21:30 поступил сигнал о том, что машина марки "Форд", преследуемая правоохранителями, попала в ДТП, жертвами которого стали два человека.

В тот же день сотрудники отделения полиции Туманян подали рапорт. В нем они пояснили, что несли дежурство в селе Марц. Примерно в 21:00 они заметили машину "Форд" без номеров и попытались остановить ее для проверки, но водитель проигнорировал приказ и продолжил движение.

Действуя в соответствии с законом, полицейские на автомобиле "УАЗ" начали преследовать "Форд". Гонка шла на большой скорости, и водитель иномарки в какой-то момен потерял управление, так что автомобиль съехал с проезжей части и упал в овраг.

Полицейские пытались помочь покинуть машину двум гражданам, третий выбрался наружу самостоятельно.

К месту трагедии прибыли жители близлежащих сел, которые напали на полицейских и стали оскорблять их, "УАЗ" они сбросили в овраг.

Правоохранители вызвали подмогу. Но машина их коллег по дороге сломалась, так что в итоге помощь прибыла, но на другом транспортном средстве. На обратном пути стражи порядка нашли свой автомобиль полностью сгоревшим.

Открыто несколько уголовных дел: по ч.1 ст.316 (Применение силы против представителя власти), пунктам 1 и 3 ч.2 ст.185 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества), ч.2 ст.258 (Грубое нарушение общественного порядка, совершенное с исключительным цинизмом), ч.3 ст.242 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) УК Армении.

На данный момент установлены личности четырех участников нападения, они задержаны и допрошены.

Предварительное следствие продолжается.