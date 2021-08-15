Геленджик готовится к потопу, власти включили сирены (ВИДЕО)

Сирены аварийного оповещения включили в Геленджике, об этом сообщается в Instagram администрации города-курорта.

В мэрии уточнили, что, услышав сирены, жителям домов, находящихся в зоне подтопления, необходимо собрать документы, отключить электричество, газ, воду, и выйти на возвышенность.

Ранее в администрации предупредили, что в период 15-16 августа местами на Кубани ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20-23 м/с. Кроме того, на реках Черноморского побережья, а именно в муниципальном округе Геленджик, уровни воды местами могут превысить неблагоприятные отметки.