Лжетуристку, сбывавшую наркотики, задержали во Владикавказе

Во Владикавказе завершено расследование уголовного дела по ст.228.1 УК РФ "Сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере", в отношении 44-летней жительницы Волгограда. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Северной Осетии.

Как выяснило следствие, что женщина приехала в Северную Осетию якобы с туристическими целями. Но в реальности ее интересовали не местные достопримечательности, а распространение сильнодействующих наркотиков путем тайниковых закладок.

При личном досмотре и в результате обыска на съемной квартире полицейские нашли и изъяли у наркоторговки порядка 230 разовых доз метадона и N-метилэфедрона, которые она собиралась распространить в республике.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд, женщине грозит 20 лет лишения свободы.