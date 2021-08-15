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Автомобиль, орден и медаль вручили олимпийскому чемпиону в Ингушетии

Автомобиль, орден и медаль вручили олимпийскому чемпиону в Ингушетии

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подарил машину BMW 6-й серии победителю Олимпиады в Токио в греко-римской борьбе Мусе Евлоеву.

Как сообщает "Интерфакс", церемония чествования атлета состоялась сегодня на площади Алания в Магасе.

Кроме автомобиля, глава региона вручил атлету орден Ингушетии "За заслуги" и медаль в честь 250-летия единения с Россией.

Звезды ингушской эстрады и творческие коллективы исполнили свои лучшие номера.

Наиболее активные болельщики получили футболки с автографами чемпиона.

Сегодня вечером в "Зимнему саду" администрации главы и правительства Ингушетии пройдет торжественный прием Евлоева у Махмуда-Али Калиматова, а затем чемпион оставит отпечатки рук на аллее спортивной славы в Магасе.

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Вестник Кавказа

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