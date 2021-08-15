Турецкий клуб усилился нападающим сборной Азербайджана

Турецкий футбольный клуб "Бурсаспор" подписал контракт с нападающим сборной Азербайджана Намиком Алескеровым. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте команды.

Детали соглашения не разглашаются.

Напомним, азербайджанский клуб "Нефтчи", за который ранее выступал Алескеров, выступил с заявлением в связи с переходом форварда в "Бурсаспор". Бакинцы обвинили игрока в неправомерности трансфера, подчеркнув, что Алескеров расторг контракт в одностороннем порядке без каких-либо оснований. Поэтому "Нефтчи" поручил своим адвокатам запустить юридические процессы в отношении футболиста и турецкого клуба.