Кабул сдался "Талибану"

Представители запрещенного в России движения "Талибан" вошли в Кабул, об этом сообщает CNN.

По его данным, никакого сопротивления они не встретили.

Более того, как передает "Аль-Арабия", талибы уже вошли в президентский дворец в столице Афганистана. В официальном заявлении они обещают, что "в течение нескольких часов полностью возьмут на себя управление столицей".

Позже представитель талибов Альханафи Вардак написал на своей странице в Twitter, что верхушка движения "прибыла в президентский дворец в Кабуле". "Вскоре ситуация в городе нормализуется, и горожане с полным удовлетворением вернутся к нормальной жизни", - пообещал он, призвав население не тревожиться по поводу безопасности в столице.

Глава Высшего совета Афганистана по национальному примирению Абдулла Абдулла ранее заявил, что "уже бывший президент Афганистана" Ашраф Гани "покинул страну".

По данным агентства Pajhwok, ведущие политики Афганистана создали Координационный совет по мирному переходу власти, в который вошли бывший президент Хамид Карзай, Абдулла Абдулла и лидер Исламской партии Афганистана Гульбеддин Хекматиар.

Задачи новой структуры - "предотвращение хаоса и уменьшение страданий людей, обеспечение мира и мирного перехода власти", пишет ТАСС.

Кроме того, Совет призвал силы безопасности афганского правительства и их коллег-талибов обеспечить безопасность и предотвратить вооруженные столкновения в столице.

Некоторое время назад глава МВД Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал сообщил, что в Кабуле вводится комендантский час, который будет действовать с 21.00 во всех районах города, передает Khaama Press.