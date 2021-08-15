Президенты России и Узбекистана обсудили Афганистан
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым. Такое сообщение опубликовано на сайте Кремля.
"Обстоятельно обсуждено развитие ситуации в Афганистане", - сказано в нем.
Главы государств договорились об активизации взаимодействия относительно этой темы по линии профильных министерств и ведомств обеих стран.
"Президенты будут и далее поддерживать регулярный контакт друг с другом", - подчеркнули в Кремле.
Вестник Кавказа
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