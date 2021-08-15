Более двух десятков отелей и санаториев пострадали от подтопления в Анапе

Свыше 20 санаториев и отелей понесли ущерб в Анапе из-за подтоплений, об этом рассказали в пресс-службе администрации города-курорта.

"[Пострадали] Центральный, Лечебный, пляжи в районе Джемете, 21 объект санаторно-курортного и гостиничного комплекса, из них люди эвакуированы и расселены в ПВР [пунктах временного размещения]", - цитирует сообщение ТАСС.

В оперштабе Кубани уточнили, что также из-за разгула стихии в Темрюкском районе оказались подтоплены Подмаячный пляж и пляж в Кучугурах; детям, отдыхающим в лагерях, ничего не угрожает. В Славянском районе подтопление коснулось пляжа села Ачуево. Под Новороссийском подтоплен кемпинг в Южной Озереевке. В Сочи и Туапсинском районе доступ на пляжи и набережные запрещен.