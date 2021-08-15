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Глава Совета по примирению: "бывший президент" Гани покинул Афганистан

Глава Совета по примирению: &quot;бывший президент&quot; Гани покинул Афганистан

Президент Афганистана Ашраф Гани, действительно, покинул страну, соответствующие сообщения СМИ подтвердил Глава Высшего совета Афганистана по национальному примирению Абдулла Абдулла в видеообращении на своей странице в Facebook.

"Уже бывший президент Афганистана покинул страну и оставил свой народ", - приводит его слова ТАСС.

Абдулла добавил, что Гани придется отвечать за свой поступок перед Всевышним.

Ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов, комментируя местонахождение президента Афганистана, заявил: "Американцы занимаются эвакуацией своей дипмиссии и прочих, одним из этих самолетов [Гани - ред.] мог и сбежать".

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Вестник Кавказа

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