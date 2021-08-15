МИД РФ: готовы работать с переходным правительством Афганистана

Москва готова работать с переходным правительством Афганистана, сообщил спецпредставитель президента РФ по этой стране, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

"Мы всегда выступали за переходное правительство, конечно, будем работать", - цитирует его РИА Новости.

На вопрос, готова ли Россия признать запрещенное в РФ движение "Талибан" законным руководством Афганистана, если власть перейдет к нему мирным путем, дипломат дал отрицательный ответ, добавив тем не менее, что "всему свое время, поживем - увидим".