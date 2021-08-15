Туман, град, гроза и пыльная буря ожидают регионы Казахстана

Завтра на большей части территории Казахстана из-за антициклона ожидается погода без осадков, только на севере, востоке и юго-востоке страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов синоптики обещают дожди с грозами. Об этом сообщает "Казгидромет".

В Алматинской области местами прогремит гроза, выпадет град, ветер при грозе усилится до 15-20 м/с, порывы достигнут 25 м/с.

В Жамбылской области ожидаются гроза, град, порывы ветра 15-20 м/с, а также пыльная буря.

Жителей Северо-Казахстанской области предупреждают о грозе, граде и тумане.

В Карагандинской области синоптики обещают усиление ветра до 15-20 м/с, ночью и утром местами ляжет туман.

В Восточно-Казахстанской, а днем в Акмолинской области прогремит гроза.

В Туркестанской области усилится ветер - до 15-20 м/с.

В Атырауской области днем местами останется очень сильная жара, пишет Sputnik Казахстан.