Туман, град, гроза и пыльная буря ожидают регионы Казахстана
Завтра на большей части территории Казахстана из-за антициклона ожидается погода без осадков, только на севере, востоке и юго-востоке страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов синоптики обещают дожди с грозами. Об этом сообщает "Казгидромет".
В Алматинской области местами прогремит гроза, выпадет град, ветер при грозе усилится до 15-20 м/с, порывы достигнут 25 м/с.
В Жамбылской области ожидаются гроза, град, порывы ветра 15-20 м/с, а также пыльная буря.
Жителей Северо-Казахстанской области предупреждают о грозе, граде и тумане.
В Карагандинской области синоптики обещают усиление ветра до 15-20 м/с, ночью и утром местами ляжет туман.
В Восточно-Казахстанской, а днем в Акмолинской области прогремит гроза.
В Туркестанской области усилится ветер - до 15-20 м/с.
В Атырауской области днем местами останется очень сильная жара, пишет Sputnik Казахстан.
Вестник Кавказа
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