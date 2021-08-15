Посольство РФ: Гани сбежал из президентского дворца

Президент Афганистана Ашраф Гани покинул президентский дворец, рассказал пресс-атташе российского посольства в Кабуле Никита Ищенко.

"Насколько мы знаем, он бежал из президентского дворца", - цитирует его ответ на вопрос, правда ли, что Гани согласился уйти с поста главы государства, "Интерфакс".

Напомним, сегодня отряды запрещенного в РФ движения "Талибан" подошли вплотную к столице страны Кабулу и окружили его, они ведут переговоры с нынешним руководством Афганистана о мирной передаче власти.