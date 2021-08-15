Пакет наркотиков нашли на заброшенном заводе в Кизляре

Наркотическое вещество обнаружили правоохранители в заброшенном здании в Кизляре. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Дагестану.

В нем говорится, что накануне, во время оперативно-розыскных мероприятий, при проверке заброшенного здания завода в Кизляре полицейские нашли и изъяли полиэтиленовый пакет с растительным веществом, которое оказалось наркотическим средством каннабис, весом 79,54 г.

Стражи порядка установили личность подозреваемого и доставили его в отдел. После предъявления доказательств он сознался в содеянном, уточнив, что хранил наркотик для собственного потребления.

"Следствию предстоит проверить обстоятельства произошедшего и достоверность показаний подозреваемого", - добавили в полиции.

Открыто уголовное дело по ст.228 УК РФ "Незаконное приобретение, хранение и перевозка наркотиков".