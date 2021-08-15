Блинкен: наступление талибов не связано с уходом США из Афганистана

Талибы (члены запрещенного в России движения "Талибан") все равно пошли бы наступление, даже если бы США не начали выводить войска. Об этом заявил глава Госдепартамента Энтони Блинкен.

По его словам, военное присутствие США в Афганистане должно было устранить террористическую угрозу, и эта цель была достигнута.

Госсекретарь уточнил, что соперники Америки хотели бы, чтобы ее войска оставались в Афганистане еще на 5-10 лет, пишет ТАСС.

Блинкен добавил, что ВС Афганистана оказались неспособны самостоятельно обеспечить защиту страны, и это проявилось быстрее, чем ожидали США.