Делегация правительства Афганистана едет в Катар для переговоров с талибами

Правительственная делегация Афганистана вместе направится сегодня Катар для достижения соглашения с политическим офисом радикального движения "Талибан" (запрещено в России).

В качестве посредника на переговорах между представителями движения и властями в Кабуле выступит глава Высшего совета Афганистана по национальному примирению Абдулла Абдулла, передает ТАСС.

Ранее сегодня талибы призвали действующего президента Афганистана Ашрафа Гани, правительственных чиновников и лидеров афганских партий к сотрудничеству.

Напомним, утром 15 августа "Талибан" начал наступление по всем направлениям на Кабул. По данным телеканала Al Arabiya, бывший глава МВД Афганистана Ахмад Джалали принял на себя обязанности главы переходной власти в стране.