Армянские военные обстреляли Нахчыван
ВС Армении в очередной раз подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана в Нахчыванском направлении. Об этом сообщает Минобороны АР.
Сегодня с 12:00 до 12:30 подразделения ВС РА Армении с позиций в населенном пункте Араздейен Ведийского района периодически обстреливали из снайперских винтовок, автоматов и пулеметов позиции вооруженных сил Азербайджана в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской автономной республики.
В результате потерь среди личного состава армии Азербайджана нет.
Подразделения ВС АР контролируют оперативную обстановку.
Вестник Кавказа
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