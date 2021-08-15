Армянские военные обстреляли Нахчыван

ВС Армении в очередной раз подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана в Нахчыванском направлении. Об этом сообщает Минобороны АР.

Сегодня с 12:00 до 12:30 подразделения ВС РА Армении с позиций в населенном пункте Араздейен Ведийского района периодически обстреливали из снайперских винтовок, автоматов и пулеметов позиции вооруженных сил Азербайджана в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской автономной республики.

В результате потерь среди личного состава армии Азербайджана нет.

Подразделения ВС АР контролируют оперативную обстановку.