Эрдоган выразил соболезнования в связи с гибелью российских военнослужащих в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в Стамбуле выразил соболезнования в связи с крушением российского пожарного самолета Бе-200 на юго-востоке республики.

"Вчера в Кахраманмараше во время тушения пожара потерпел крушение пожарный самолет. В результате аварии погиб экипаж, состоявший из граждан России и Турции. Приношу свои соболезнования", - цитирует турецкого лидера ТАСС.

Напомним, 14 августа в районе населенного пункта Адана в Турции потерпел крушение самолет-амфибия Бе-200, арендованный Турцией у России для тушения пожаров. В результате погибли пять российских военнослужащих и трое представителей Турции.