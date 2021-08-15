"Талибан" установил контроль над всем Афганистаном

Боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в России) объявили о том, что контролируют всю территорию Афганистана.

В заявлении талибов, представленном телеканалом Al Arabiya, отмечается, что "боевые действия в столице страны не ведутся, движение установило контроль над всем Афганистаном", передает ТАСС.

Кроме того, сообщается, что "Талибан" взял под контроль расположенную к северо-западу от Кабула авиабазу Баграм (провинция Парван). Боевики также захватили находящуюся в городе Баграм тюрьму, где содержатся около 5 тыс заключенных, и отпустили своих сторонников. Авиабазу Баграм использовали советские войска в ходе Афганской войны (1979-1989), а с 2001 года после вторжения США - американские военные.

Утром в воскресенье талибы начали наступление по всем направлениям на Кабул. Силы движения окружили афганскую столицу со всех сторон и начали входить в город. На окраинах столице шли перестрелки. По словам исполняющего обязанности главы МВД Афганистана Абдула Саттара Мирзаквала, переход власти пройдет мирным путем". По имеющимся данным, передача власти от действующего афганского правительства администрации переходного периода пройдет в воскресенье в президентском дворце в столице страны. Обязанности главы переходной власти в стране взял на себя бывший министр внутренних дел Афганистана Ахмад Джалали.

Напомним, в середине апреля 2021 года президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане. После начала вывода американских войск боевики "Талибан" развернули наступление на правительственные силы.

Ранее сегодня сообщалось, что боевики захватили Мазари-Шариф - центр провинции Балх на границе с Узбекистаном и крупнейший город на севере страны. Кроме того, бойцы "Талибана" без сопротивления заняли Джелалабад в восточной провинции Нангархар на границе с Пакистаном. Они также контролируют все пограничные переходы. На данный момент Кабул остается последним крупным населенным пунктом, который контролируют правительственные силы.