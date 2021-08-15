В Германии ушел из жизни один из величайших бомбардиров в истории футбола

В Германии в возрасте 75 лет ушел из жизни бывший нападающий "Баварии" и сборной ФРГ Герд Мюллер. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой "Баварии".

""Бавария" оплакивает Герда Мюллера, которого не стало рано утром в воскресенье. Ему было 75 лет", - сказано в заявлении.

Причина смерти не сообщается, в последние годы он страдал болезнью Альцгеймера.

Напомним, Герд Мюллер в составе сборной ФРГ стал чемпионом мира в 1974 году и чемпионом Европы в 1972 году. Форвард является трехкратным обладателем Кубка европейских чемпионов, четырехкратным чемпионом и обладателем Кубка ФРГ. На счету немца также две "Золотые бутсы" (1970, 1972) и "Золотой мяч" (1970).

В 607 матчах за "Баварию" Мюллер отметился 655 голами. Еще 68 голов он забил в ворота соперников сборной ФРГ. Форвард является лучшим бомбардиром в истории "Баварии" и бундеслиги.