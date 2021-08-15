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Сейсмологи из Казахстана сообщили о землетрясении в Афганистане

Сейсмологи из Казахстана сообщили о землетрясении в Афганистане

В воскресенье в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщили в сейсмологической опытно-методической экспедиции комитета науки Министерства образования и науки Казахстана.

По ее данным, сеть сейсмологических станций Казахстана зафиксировала подземный толчок в 13:41 (мск).

Эмицентр землетрясения находился в 864 км на юго-запад от Алма-Аты на территории Афганистана. Очаг залегал на глубине 45 км.

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Вестник Кавказа

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