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Лукашенко рассказал, кто виноват в развале СССР

Лукашенко рассказал, кто виноват в развале СССР

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает виноватыми в развале СССР первого президента России Бориса Ельцина и президента СССР Михаила Горбачева. Об этом он заявил в фильме Наили Аскер-заде "ГКЧП. 30 лет спустя" на канале "Россия 1".

"Ну, конечно - Ельцин и Горбачев", - сказал глава государства, отвечая на вопрос, кто из персоналий виноват в распаде СССР.

Лукашенко подчеркнул, что "нельзя личные отношения, личную драку за власть переносить на всю страну". "Беловежская пуща … это стало местом случайным распада Советского Союза, и просто продемонстрировало безмозглость и неспособность того руководства Союза управлять страной", - цитирует белорусского лидера РИА Новости.

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Вестник Кавказа

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