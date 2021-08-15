В Алматы водитель такси сбил подростка

В Наурызбайском районе Алматы произошло ДТП с участием такси, в результате которого пострадал 13-летний ребенок.

Авария случилась в микрорайоне Калкаман-2 по одной из безымянных улиц южнее улицы Сагатова.

По словам очевидцев и водителя, мальчик попал под колеса автомобиля Hyundai Accent, переходя дорогу в неположенном месте. Как отмечается, водитель не успел среагировать и на полном ходу сбил подростка.

В результате столкновения ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Врачи диагностировали у ребенка около 4-5 переломов, ушиб головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.



